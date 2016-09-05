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Кабмин выделил 718 млн руб. на ликвидацию последствий ЧС в Приморье

Происшествия
5 сентября, 17:13 UTC+3
"Важно помочь людям и начать восстановление инфраструктуры", - подчеркнул Дмитрий Медведев
Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство России выделило 718 млн руб. на ликвидацию последствий ЧС в Приморском крае. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.

"На ликвидацию последствий наводнения в Приморье направлено 718 млн руб. Важно помочь людям и начать восстановление инфраструктуры", - написал Медведев.

Вопрос о выделении средств был рассмотрен в этот же день на заседании правительства. По словам Медведева, в результате наводнения в Приморье оказалось подтоплено более 2,5 тыс. домов, где проживают более 8,5 тыс. человек. "Основная задача сейчас - минимизировать последствия этого стихийного бедствия, быстро организовать помощь всем пострадавшим, - подчеркнул Медведев на заседании правительства. - В регионе уже развернута спасательная операция".

По данным администрации Приморского края, на сегодняшний день подтоплены территории 16 муниципальных районов края и почти 4 тыс. домов. Размыто 42 участка дорог в 12 районах Приморья общей протяженностью 76 км, повреждено 62 автомобильных моста в пяти муниципалитетах.

Отрезаны от внешнего мира 14 населенных пунктов в девяти районах края, отсутствует связь с 23 населенными пунктами. Отключено энергоснабжение в 35 населенных пунктах. Эвакуировано более 700 человек, 440 из них, в том числе 47 детей и 9 инвалидов, остаются в 11 пунктах временного размещения. Всего в пострадавших районах Приморья развернуто 24 пункта временного размещения.

В Приморье введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

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