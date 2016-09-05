Следствие установило личность стрелка, причастного к смерти двух человек в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Следствие установило личность мужчины, от выстрелов которого погибли два человека в цыганском поселке в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ. Ранее подозреваемым был Олег Шишов, однако выяснилось, что выстрелы произвел его знакомый Алексей Дутов.

"Исходя из собранных доказательств, в настоящее время оснований для предъявления Олегу Ш. обвинения по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) не установлено. Огнестрельное оружие в отношении нападавших было применено не Олегом Ш., а находившимся рядом с ним Алексеем Д.", - сказали в пресс-службе.

По данным СК, также удалось установить личности большей части участников конфликта с другой стороны. "Они в настоящее время допрошены", - отметили в ведомстве. По данным следствия, Алексей и Александр Дутовы и Олег Шишов втроем "противостояли группе приехавших молодых людей численностью не менее 16 человек, как установлено на данный момент".

Как полагает следствие, поводом для конфликтной ситуации послужила словесная ссора между Шишовым и одним из тех, кто впоследствии прибыл к его дому на улице Депутатской в Екатеринбурге. "После возникшей на почве личной неприязни словесной ссоры оба лица условились о продолжении выяснения отношений, которое в дальнейшем и состоялось на улице Депутатской, в результате чего участниками конфликта было применено огнестрельное оружие", - отметили в СК.

В настоящее время следствие выясняет местонахождение Алексея Дутова. "По уголовному делу следственно-оперативной группой выполняется значительный объем следственных действий, в том числе допросы, выемки, осмотры вещей и автомобилей, назначено свыше 15 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, для определения точной причины смерти погибших граждан, а также определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших. В рамках баллистических экспертиз исследуются гильзы, пули и само изъятое оружие", - уточнили в пресс-службе.

В отношении Шишова следователь с учетом указанных обстоятельств, до выяснения всех обстоятельств случившегося, а также в связи с наличием у подозреваемого на иждивении несовершеннолетних детей избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. "Кроме того, в отношении него и членов его семьи приняты предусмотренные законом меры государственной защиты", - подчеркнули в управлении.

Следователи учли ошибки Сагры

По мнению уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, следователи учли ошибки инцидента, произошедшего в уральском поселке Сагра в 2011 году, при расследовании перестрелки в Екатеринбурге, участниками которой стали русские и цыгане. Массовое столкновении в поселке Сагра произошло 1 июля 2011 года, его причиной стал конфликт между жителями поселка и переселившейся в поселок цыганской семьей Красноперовых, глава которой, Сергей Красноперов, находился в федеральном розыске и проживал по поддельным документам и без регистрации.

"Я держу на контроле ход расследования перестрелки в Екатеринбурге. Могу сказать, что параллелей между инцидентом в Екатеринбурге и происшествием в Сагре нет. Хочу подчеркнуть, что следователи учли ошибки 2011 года.

Тогда они не сразу включились в расследование произошедшего и выслушивали только одну сторону. Сейчас правоохранители сработали оперативно и дают возможность высказаться конфликтующим сторонам в равных условиях", - пояснила Мерзлякова.

По ее словам, инцидент в Екатеринбурге "расследуется в рамках правового поля", и пока "не были нарушены права пострадавших и подозреваемых".

Конфликт в цыганском поселке

Как ранее сообщал ТАСС, конфликт возник вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный произвел выстрелы в нескольких человек. В результате происшествия девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были доставлены в больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры, впоследствии двое из пострадавших (27 и 18 лет) скончались в реанимации.

В СК отметили, что с учетом новых обстоятельств следователем областного СК уголовное дело переквалифицировано на п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ранее дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего. Первая версия связана с межличностным конфликтом стрелявшего и некоторых пострадавших. Вторая связана с необходимой обороной со стороны лиц, к которым на нескольких автомашинах приезжали граждане, впоследствии пострадавшие в результате инцидента. От следствия скрылись не только граждане, которые находились в доме, где произошла стрельба, но и те, кто приехал к нему, чтобы разобраться в ранее произошедшем конфликте.