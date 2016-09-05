Мосгорсуд 15 сентября проверит законность продления ареста обвиняемому в экстремизме имаму

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд назначил на 15 сентября заседание по жалобе на продление домашнего ареста имаму московской мечети в Отрадном Махмуду Велитову, обвиняемому в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Дагир Хасавов.

"Мосгорсуд на 15 сентября в 13.00 мск назначил заседание по апелляционной жалобе на продление домашнего ареста в отношении моего подзащитного", - сказал защитник.

По словам адвоката, он также подал ходатайство следователю на разрешение имаму совершить жертвоприношение в мусульманский праздник Курбан-байрам 12 сентября.

Ранее Бутырский суд до 27 октября продлил срок домашнего ареста в отношении Велитова. Кроме того, суд оставил в силе ограничения и запреты, наложенные ранее на него.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов, состоя в должности председателя совета и одновременно являясь имамом религиозной организации, во время проведения молитвы в мечети на улице Хачатуряна в Москве публично произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Свою вину Велитов признал частично.