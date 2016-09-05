СМИ: прогулочный туристический вагончик перевернулся в Пизе

РИМ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Прогулочный туристический вагончик на колесах, на которых обычно совершаются обзорные экскурсии, перевернулся сегодня в городе Пиза (Италия). Как сообщает агентство ANSA, восемь человек, в том числе иностранцы, получили ранения.

Часть пострадавших были отправлены на осмотр в больницу, уточняет агентство.

Инцидент произошел недалеко от Площади чудес, где расположена знаменитая Пизанская "падающая" башня.

Причины ЧП выясняются, на месте работают полицейские и карабинеры.