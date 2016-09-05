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СМИ: прогулочный туристический вагончик перевернулся в Пизе

Происшествия
5 сентября, 18:04 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
По данным агентства ANSA, ранения получили восемь человек
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РИМ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Прогулочный туристический вагончик на колесах, на которых обычно совершаются обзорные экскурсии, перевернулся сегодня в городе Пиза (Италия). Как сообщает агентство ANSA, восемь человек, в том числе иностранцы, получили ранения.

Часть пострадавших были отправлены на осмотр в больницу, уточняет агентство.

Инцидент произошел недалеко от Площади чудес, где расположена знаменитая Пизанская "падающая" башня.

Причины ЧП выясняются, на месте работают полицейские и карабинеры.

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