СК: ролики блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, содержат признаки экстремизма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Видеоролики блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, содержат признаки экстремизма. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Экспертной оценке специалистов в области лингвистики, религиоведения и психологии были подвергнуты три видеофайла, в двух из которых эксперты однозначно усмотрели признаки экстремизма, то есть возбуждения ненависти либо вражды, а также унижения человеческого достоинства по признакам отношения к религии. При этом в каждом из двух указанных файлов автор видеороликов крайне оскорбительно (в том числе с применением нецензурной лексики) высказался в адрес приверженцев двух крупнейших мировых религий, представители которых составляют большую часть населения РФ", - сказали в ведомстве.

В третьем ролике (в котором Соколовский ловит покемонов в Храме-на-Крови - прим. ТАСС) эксперты обнаружили признаки нарушения права на свободу совести и вероисповеданий.

Причины ареста

По данным пресс-службы, причиной для ареста блогера стали ролики экстремистского содержания, а не нахождение его с телефоном в помещении храма. "Изъятие компьютерной и видеотехники у обвиняемого в ходе обыска обусловлено необходимостью проведения соответствующих экспертиз на предмет возможного наличия признаков экстремизма в указанных видеороликах", - пояснили в ведомстве.

"Арестованный не имеет постоянного места жительства, является уроженцем другого города, нигде не трудоустроен и фактически не учится. До момента задержания проживал в арендованной квартире в Екатеринбурге, не имел регистрации и периодически менял место жительства. В связи с чем достаточно проблематичным является вопрос избрания в отношении данного лица домашнего ареста или подписки о невыезде", - добавили там.

Также, по данным следствия, обвиняемый "вел антиобщественный образ жизни", связанный с употреблением наркотических средств, на что указывает обыск в квартире. "Кроме этого, при избрании в отношении молодого человека иной, более мягкой меры пресечения, он может продолжить совершать преступления, так как Соколовский делал их во время проверки", - пояснили в пресс-службе.

Другие дела

Следователи не исключают, что в ходе следствия будут установлены и другие преступные факты в действиях обвиняемого. "На предмет наличия экстремистских высказываний пристально будут проверены не только видеоролики, автором которых является обвиняемый, но и выпускавшийся им журнал, основной тематикой которого как раз и были публикации негативного характера по вопросам религии", - отметили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что в отношении блогера возбуждено дело по двум составам преступления по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

Как сообщалось ранее, в начале августа блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как он ловил покемонов в Храме-на-Крови. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих.

Храм-на-Крови был построен в 2000-2003 гг. на месте гибели семьи Романовых. Освящение храма состоялось 16 июля 2003 года.