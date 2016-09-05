Суд приговорил жителя Ростовской области к 13,5 годам за организацию взрыва в Росреестре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Морозовский районный суд Ростовской области приговорил обвиняемого в организации взрыва в отделении Росреестра к 13,5 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Ростовской области Елизавета Комахидзе.

"Осужденный Роман Колумба имел умысел на убийство сотрудника Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области на почве личных неприязненных отношений. Колумба, зная о том, что в данном здании находятся и другие сотрудники данной организации, дистанционно привел в действие изготовленное и установленное им же ранее в кабинете указанного сотрудника осколочное взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв. За это ему назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы", - сказала Комахидзе.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Приговор вынесен по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств) и ч.3 ст.30, ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Потерпевший получил телесные повреждения, которые были квалифицированы как легкий вред здоровью.