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Суд снял арест с имущества отца экс-главы "Русгидро"

Происшествия
5 сентября, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Как стало известно в суде, арест был снят с четырех столичных квартир отца Дода, с двух его жилых домов в Московской области, трех земельных участков и с пяти машино-мест
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал незаконным обеспечительный арест, наложенный Басманным судом на имущество Вячеслава Дода, отца бывшего главы "Русгидро" Евгения Дода, обвиняемого в растрате. Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты отца обвиняемого, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Постановление Басманного суда от 14 июля о наложении ареста на имущество Вячеслава Дода отменить, апелляционную жалобу защиты удовлетворить частично. Направить материалы дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение", - огласила решение судья.

Как стало известно в суде, арест был снят с четырех столичных квартир отца Дода, с двух его жилых домов в Московской области, трех земельных участков и с пяти машино-мест. В ходе судебного заседания защита Вячаслава Дода заявила, что ряд объектов, арестованных ранее судом, отец экс-главы "Русгидро" получил от сына в подарок еще задолго до его вступления в должность. Стоимость арестованного имущества, по словам адвоката, значительно превышает уже погашенный его доверителем ущерб.

Арест незаконен

Ранее Мосгорсуд признал незаконным обеспечительный арест, наложенный Басманным судом на имущество Екатерины Дод, супруги бывшего главы "Русгидро". 

"Постановление Басманного суда от 14 июля о наложении ареста на имущество Екатерины Дода отменить, апелляционную жалобу защиты удовлетворить частично. Направить материалы дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение", - огласила решение судья.

В ходе судебного заседания защита Екатерины Дод заявила, что ряд объектов, арестованных ранее судом, был приобретен до вступления Дода в должность главы "Русгидро". "Жилой дом в Пескове, хозблок и земельный участок были куплены Екатериной в начале 2000-х годов. Поэтому решение об аресте ее имущества прошу признать незаконным и отменить", - подчеркнул адвокат Руслан Якубов.

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Следователь и прокурор просили суд признать ранее вынесенное решение законным и обоснованным и оставить его без изменений.

Мосгорсуд в понедельник отложил на 12 сентября судебное разбирательство по жалобе защиты Дода на арест его имущества в связи с тем, что следствию необходимо уточнить противоречивые данные об объектах недвижимости обвиняемого.

Следствие обвиняет Дода и главного бухгалтера, начальника департамента корпоративного учета и отчетности "Русгидро" Дмитрия Финкеля в растрате 73 млн рублей при начислении премии за 2013 год. Изначально им вменялась ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), но позже обвинение переквалифицировали на ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата или присвоение чужого имущества, совершенные в особо крупном размере)". Евгений Дод свою вину не признает, однако компенсировал корпорации ущерб в размере 73 млн рублей.

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Дод, Евгений Вячеславович
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