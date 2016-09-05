Источник: в деле о даче взятки экс-руководству Коми могут появиться новые фигуранты

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Новые фигуранты могут появиться в деле о многомиллионных взятках экс-руководству Коми. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. "Следователи продолжают устанавливать иных лиц, причастных к совершению этого преступления", - сказал собеседник агентства.

5 сентября стало известно о задержании главы компании "Т Плюс" Бориса Вайнзихера и совладельца компании "Ренова" Евгения Ольховика по подозрению в даче многомиллионной взятки бывшему руководству Коми. По этому же делу следствие устанавливает местонахождение еще одного фигуранта - бывшего руководителя ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС), а ныне главы "Вымпелкома" Михаила Слободина. Источники в правоохранительных органах утверждают, что он находится в Лондоне.

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс-главы Коми Вячеслава Гайзера) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.

О деле экс-руководства республики

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан 20 сентября прошлого года в Москве. Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе его заместитель Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс- сенатор от региона Евгений Самойлов. Все фигуранты дела обвиняются по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой". По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.

В конце сентября прошлого года указом президента РФ Гайзер был отстранен от должности главы Коми.