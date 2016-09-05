В Москве загорелся движущийся автобус

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Рейсовый автобус загорелся на западе Москвы при движении, водитель успел высадить пассажиров, после чего погасил огонь с помощью огнетушителя. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"На Славянском бульваре при движении в сторону центра загорелся двигатель в рейсовом автобусе. Водитель остановил автобус, высадил всех пассажиров, после чего до приезда пожарных ликвидировал возгорание", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пожар произошел в результате замыкания электропроводки.