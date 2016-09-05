СМИ: в Болгарии на шоссе загорелся туристический автобус

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СОФИЯ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Туристический автобус из Молдавии загорелся при движении по шоссе Е-79 в районе болгарского города Благоевград. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).
"26 туристов, которые возвращались домой после отдыха в Греции, были своевременно эвакуированы, никто не пострадал. На месте происшествия продолжают работать пожарные и полиция", - передало БНТ.