СМИ: в Болгарии на шоссе загорелся туристический автобус

СОФИЯ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Туристический автобус из Молдавии загорелся при движении по шоссе Е-79 в районе болгарского города Благоевград. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

"26 туристов, которые возвращались домой после отдыха в Греции, были своевременно эвакуированы, никто не пострадал. На месте происшествия продолжают работать пожарные и полиция", - передало БНТ.