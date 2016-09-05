Более 250 рептилий нашли в чемоданах в аэропорту Амстердама

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ГААГА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 250 рептилий, в том числе редких, были обнаружены в чемоданах в аэропорту Амстердама при попытке провезти их контрабандой из Мексики в Испанию. Об этом сообщило агентство AFP.
По заявлению таможни и ведомства здравоохранения Нидерландов, животных нашли еще в субботу в четырех чемоданах в амстердамском аэропорту Схипхол. Власти сообщили о происшедшем только во вторник.
Чемоданы принадлежали трем подданным Испании, которые направлялись из Мексики на родину, все трое были задержаны. Они обвиняются в незаконной торговле дикими животными и в жестоком обращении с ними.
"Из 259 обнаруженных рептилий 10 были мертвы", - цитирует агентство заявление голландского санитарного ведомства. Среди животных были найдены 14 особей редкой ящерицы-чаквеллы, которая обитает только на мексиканском острове Сан-Эстебан.
Рыночная стоимость рептилий оценивается в €80 тысяч.