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Источник: задержанных главу "Т Плюс" и совладельца "Реновы" этапируют в Коми

Происшествия
5 сентября, 21:07 UTC+3
"Задержанных в ближайшее время доставят в Коми, где им будет избрана мера пресечения", - сказал собеседник агентства
Материал из 1 страницы
© Максим Шеметов/ТАСС

СЫКТЫВКАР, 5 сентября. /ТАСС/. Задержанные глава энергохолдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик будут этапированы в Коми. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Задержанных в ближайшее время доставят в Коми, где им будет избрана мера пресечения", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что подозреваемые не признают своей вины.

О задержании Вайнзихера и Ольховика стало известно 5 сентября. По данным СК, они подозреваются в даче многомиллионной взятки бывшему руководству Коми. По этому же делу следствие устанавливает местонахождение еще одного фигуранта - бывшего руководителя ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС), а ныне главы "Вымпелкома" Михаила Слободина.

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс-главы Коми Вячеслава Гайзера - прим. ТАСС) в качестве взятки денежные средства за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.

Уголовное дело о даче взятки бывшему руководству Коми расследует региональное следственное управление СК РФ.

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан 20 сентября прошлого года в Москве. Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе его заместитель Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс- сенатор от региона Евгений Самойлов. Все фигуранты дела обвиняются по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой". По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. В конце сентября прошлого года указом президента РФ Гайзер был отстранен от должности.

Гендир "Вымпелкома", совладелец "Ренова" и гендир "Т Плюс" подозреваются в даче взяток

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