Два человека погибли в результате стрельбы в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Два человека погибли в результате стрельбы, открытой неизвестными в нью-йоркском районе Бруклин во время уличного фестиваля, приуроченного к Дню труда. Об этом сообщили представители полиции мегаполиса.

По их данным, огонь был открыт в Бруклине во время уличного карибского карнавала, который ежегодно проходит в Нью-Йорке в первый понедельник сентября. Жертвами стрельбы стали молодой мужчина и женщина в возрасте 22 лет, еще как минимум три человека получили ранения, включая 72-летнюю женщину. Причины нападения неизвестны, полиция разыскивает злоумышленников.

Проходящий в День труда карибский карнавал, участники которого прославляют культуру народов стран Карибского бассейна, в прежние годы также омрачался стрельбой и насилием, нередко приводившими к человеческим жертвам. В прошлом году на мероприятии неизвестный застрелил двух человек, включая помощника губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

В этом году фестиваль проходил в условиях повышенных мер безопасности, к месту его проведения были стянуты около 34 тыс. сотрудников правопорядка, однако предотвратить трагические инциденты не удалось.

Общественность призывала мэра Нью-Йорка Билла де Блазио отказаться от мероприятия, однако он по этому поводу решение пока не принял. "Проведена большая работа в плане обеспечения безопасности карибского карнавала, - заявил он. - Но еще больше работы лишь предстоит сделать".

По традиции День труда знаменует в США конец сезона летних отпусков и начало учебного года. В этот день в стране проходят массовые шествия и демонстрации, проводимые как профсоюзами и различными общественными организациями, так и обычными гражданами. Обычно большинство американцев старается провести выходные в парках, на пляже или во дворе собственного дома с семьей и друзьями, многие отправляются в поездки.