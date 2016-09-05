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В МЧС не подтвердили информацию о пожаре в жилом комплексе "Триумф-Палас" в Москве

Происшествия
5 сентября, 22:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Представитель ведомства уточнил, что из-за освещения 264-метрового небоскреба при низкой облачности появился эффект, напоминающий задымление
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Москве опровергло информацию некоторых СМИ о возгорании в жилом комплексе "Триумф-Палас в столице.

"Пожарные действительно выезжали по заявке о задымлении, но вызов оказался ложным", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Собеседник агентства уточнил, что из-за освещения 264-метрового небоскреба при низкой облачности появился эффект, напоминающий задымление. "Очевидцы поэтому и вызвали пожарных. Но никакого возгорания не было", - заключили в ведомстве.

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