В результате пожара в тюрьме в Аддис-Абебе погибли 23 человека

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КАИР, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. 23 человека погибли в тюрьме эфиопской столицы в результате сильного пожара. Об этом в понедельник сообщил телеканал "Аль-Джазира".
По его данным, инцидент в тюрьме Килинто, где содержатся оппозиционные политики и журналисты, произошел еще в минувшую субботу, но только накануне об этом было официально объявлено. О причинах возгорания не сообщается. Известно лишь, что большинство заключенных задохнулись, отравившись продуктами горения, или погибли в результате столпотворения.
Первоначально власти сообщили только об одном погибшем в результате пожара в столичной тюрьме.
По информации СМИ Эфиопии, многие из узников Килинто были задержаны в ходе недавних массовых антиправительственных выступлений в Аддис-Абебе.