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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Командорских островах

Происшествия
6 сентября, 2:36 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 170 км от села Никольское на Командорах (Алеутский район) Камчатки. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения находился в 170 км от острова Беринга и села Никольское. Он располагался на островной дуге. Глубина залегания очага составила 50 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась. В населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось.

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