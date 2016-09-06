Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Командорских островах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 170 км от села Никольское на Командорах (Алеутский район) Камчатки. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения находился в 170 км от острова Беринга и села Никольское. Он располагался на островной дуге. Глубина залегания очага составила 50 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась. В населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось.