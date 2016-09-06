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Восстановлено транспортное сообщение с приморским Дальнегорском, пострадавшим от паводка

Происшествия
6 сентября, 3:16 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Несмотря на возобновление транспортного сообщения, округ пока не получил топливо. Дефицит бензина и дизельного топлива в Дальнегорске пока сохраня
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Транспортное сообщение с городом Дальнегорск в Приморье, который оказался отрезанным из-за размыва дорог, восстановлено. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель администрации Дальнегорского городского округа Дмитрий Сальников.

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"Первые автобусы отправились накануне во Владивосток, они прибыли в пункт назначения благополучно. Сегодня возобновляются рейсы из Владивостока в Дальнегорск", - сказал собеседник агентства. Сальников отметил, что прошедший накануне тайфун "Немтеун" не вызвал новых разрушений и подтоплений.

Несмотря на возобновление транспортного сообщения, округ пока не получил топливо. Дефицит бензина и дизельного топлива в Дальнегорске пока сохраняется, отметили в администрации.

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Город Дальнегорск с населением более 30 тысяч человек является центром горнорудной промышленности Приморья. Он находится на севере края, в горной долине, в которую ведут всего две автодороги. Обе оказались сильно повреждены во время тайфуна "Лайонрок", и город оказался в транспортной изоляции.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди, 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе на 5 сентября было подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий. На 43 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 221 км.

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В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня

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