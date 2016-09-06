Зейская и Бурейская ГЭС в Приамурье не сократили расходы воды из-за тайфуна в Приморье

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Зейская и Бурейская гидроэлектростанции (ГЭС) в Приамурье работают в штатном режиме и не сокращали расходы воды из-за тайфуна и паводков в Приморском крае. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службах ГЭС.
"ГЭС сами гидрологический режим не устанавливают. Его изменяет Амурское бассейновое водное управление (БВУ), очередное заседание рабочей группы которого состоится 12 сентября. Там примут решение о гидрологическом режиме станций, исходя из прогноза синоптиков", - сказала пресс- секретарь Зейской ГЭС Екатерина Шуманова. По ее словам, ГЭС работает в штатном режиме, средний сбросным расход воды - 1300 ±100 кубометров в секунду. Холостые сбросы на станции не производят.
Бурейская ГЭС также работает в штатном режиме и без изменений. "В отличие от Зейской ГЭС, мы производим холостые сбросы объемом 350 кубометров в секунду. Это необходимо ГЭС, исходя из ее параметров, для ввода станции в зимний период", - добавила пресс-секретарь станции Ирина Коренюк. Она также отметила, что режим станции может быть изменен 12 сентября на очередном заседании межрегиональной рабочей группы Амурского БВУ, и напомнила: расходы воды на ГЭС в Приамурье не влияют на ситуацию в Приморье.
Накануне глава МЧС России Владимир Пучков на селекторном совещании заявил, что сбросы воды с Бурейской и Зейской гидроэлектростанций, как и сброс воды в Китае, уменьшены из-за тайфуна в Приморском крае.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе на 5 сентября было подтоплено свыше 3,6 тысяч домов в 13 муниципальных образованиях, более тяти тысяч придомовых территорий. На 43 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 221 км.