Слободин к концу недели вернется в РФ и даст показания следствию

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший гендиректор ПАО "Вымпелком" Михаил Слободин планирует к концу текущей недели вернуться в Россию из плановой командировки и дать показания Следственному комитету по делу о взятках в республике Коми. Об этом бизнесмен заявил в интервью газете "Ведомости".
"Мы действительно вели бизнес в Коми, будем выяснять, в чем нас обвиняют. Отвечу на все вопросы", - заявил Слободин.
Как ранее сообщал ТАСС, накануне Слободин подал в отставку с поста гендиректора "Вымпелкома". Как заявили в компании, "отставка последовала за новостью о том, что Слободин стал фигурантом дела о даче взяток бывшим руководителям республики Коми". Новым гендиректором компании станет бывший руководитель российского подразделения Telenor Шелль Мортен Йонсен.
По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО "Комплексные энергетические компании" ("КЭС") и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс- главы Коми Вячеслава Гайзера) в качестве взятки денежные средства за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.
В рамках этого дела в понедельник были задержаны глава энергохолдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик. Как сообщили в Следственном комитете, еще одним фигурантом дела является Михаил Слободин, в прошлом также руководивший компанией ЗАО "КЭС".