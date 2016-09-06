Число жертв шторма "Эрмина" в США выросло до трех

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Число людей, погибших в США из-за шторма "Эрмина", сформировавшегося на прошлой неделе в акватории Мексиканского залива, выросло до трех. Об этом заявили в понедельник официальные представители пожарного управления округа Коллетон (штат Южная Каролина).

По их данным, на одном из шоссе в южной части штата был сбит машиной мужчина, который пытался убрать с дороги дерево, поваленное сильным ветром. Он был госпитализирован и скончался в больнице. До этого непогода стала причиной смерти двух человек: во Флориде упавшее дерево задавило бездомного, а в Северной Каролине погиб шофер автофургона, опрокинутого порывом ветра.

Режим ЧС

Шторм обесточил сотни тысяч домов и предприятий, спровоцировал закрытие мостов и переправ, отмену концертов и праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню труда, который праздновали в США в понедельник. Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории штатов Нью-Джерси, Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд и Делавэр.

Шторм "Эрмина"

"Эрмина" сформировался в акватории Мексиканского залива 31 августа, став восьмым тропическим штормом за время текущего сезона ураганов в Атлантике. Спустя примерно сутки атмосферное явление достигло силы урагана, однако 2 сентября снова ослабло до тропического шторма.

По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, расположенного в Майами (штат Флорида), в настоящее время скорость ветра в эпицентре "Эрмины" составляет 112 км в час. Шторм продолжает двигаться в направлении атлантических провинций Канады со скоростью 14 км в час и постепенно слабеет. Как ожидается, в ближайшие сутки скорость в эпицентре атмосферного явления упадет примерно до 60 км в час.

Сезон ураганов

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 63 км в час. При скорости ветра 118 км в час и более шторм становится ураганом.