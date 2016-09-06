Орел напал на женщину в австралийском зоопарке

Курс юаня вырос до 6,6676 за $1, на фоне успешного окончания саммита G20Экономика и бизнес 6 сентября, 5:31
Орел напал на женщину в австралийском зоопаркеПроисшествия 6 сентября, 5:30
Клинтон утверждает, что есть "достоверные сообщения" о вмешательстве РФ в выборы в СШАМеждународная панорама 6 сентября, 4:51
Слободин к концу недели вернется в РФ и даст показания следствиюПроисшествия 6 сентября, 4:40
От паводка в Приморье пострадали 18 из 34 муниципалитетовПроисшествия 6 сентября, 4:26
Трамп не исключил возможности предоставления гражданства США нелегальным мигрантамМеждународная панорама 6 сентября, 4:21
Электротеатр Станиславский к новому сезону откроет фотовыставку и малую сценуКультура 6 сентября, 3:16
Муфтий: не более 5% боевиков ИГ владеют основами исламаОбщество 6 сентября, 2:47
Мировой и московской премьерами откроет сезон оркестр СветлановаКультура 6 сентября, 2:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИДНЕЙ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Клинохвостый орел атаковал утром женщину в зоопарке Каррамбин, расположенном к югу от австралийского города Голд-Кост (штат Квинсленд). Об этом сообщила телекомпания ABC.
Пострадавшая, которой около 30 лет, с глубокими ранами на лице и руках была срочно доставлена в больницу Голд-Коста. По словам медиков, она находится в стабильном состоянии.
Служители зоопарка пока отказываются как-либо комментировать этот инцидент. На интернет-сайте зоопарка размещена реклама шоу "Свободный полет птиц", в ходе которого орел пролетает над головами зрителей.
Клинохвостый орел является крупнейшим пернатым хищником Австралии и эндемиком Зеленого континента и Папуа - Новой Гвинеи. Размах его крыльев составляет около 2,8 метра.