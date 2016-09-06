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Орел напал на женщину в австралийском зоопарке

Происшествия
6 сентября, 5:30 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
Пострадавшая, которой около 30 лет, с глубокими ранами на лице и руках была срочно доставлена в больницу Голд-Коста
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© AP Photo/Mark Baker

СИДНЕЙ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Клинохвостый орел атаковал утром женщину в зоопарке Каррамбин, расположенном к югу от австралийского города Голд-Кост (штат Квинсленд). Об этом сообщила телекомпания ABC.

Пострадавшая, которой около 30 лет, с глубокими ранами на лице и руках была срочно доставлена в больницу Голд-Коста. По словам медиков, она находится в стабильном состоянии.

Служители зоопарка пока отказываются как-либо комментировать этот инцидент. На интернет-сайте зоопарка размещена реклама шоу "Свободный полет птиц", в ходе которого орел пролетает над головами зрителей.

Клинохвостый орел является крупнейшим пернатым хищником Австралии и эндемиком Зеленого континента и Папуа - Новой Гвинеи. Размах его крыльев составляет около 2,8 метра.

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