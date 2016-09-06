Орел напал на женщину в австралийском зоопарке

СИДНЕЙ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Клинохвостый орел атаковал утром женщину в зоопарке Каррамбин, расположенном к югу от австралийского города Голд-Кост (штат Квинсленд). Об этом сообщила телекомпания ABC.

Пострадавшая, которой около 30 лет, с глубокими ранами на лице и руках была срочно доставлена в больницу Голд-Коста. По словам медиков, она находится в стабильном состоянии.

Служители зоопарка пока отказываются как-либо комментировать этот инцидент. На интернет-сайте зоопарка размещена реклама шоу "Свободный полет птиц", в ходе которого орел пролетает над головами зрителей.

Клинохвостый орел является крупнейшим пернатым хищником Австралии и эндемиком Зеленого континента и Папуа - Новой Гвинеи. Размах его крыльев составляет около 2,8 метра.