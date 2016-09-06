Ученые: даже небольшие осадки могут спровоцировать сход крупных селей на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Ливневый циклон, который сегодня ночью подошел к Сахалину, может привести к сходу селей и оползней в южной центральной части острова. Об этом ТАСС сообщил замдиректора Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН Юрий Генсиоровский.

"Пока свежих сходов нет, но на территории Макаровского, Долинского, Поронайского районов возможны сходы селевых потоков и активизация оползневых процессов в любом случае - будут сильные осадки или нет. Сейчас ситуация сложилась такая, что могут начать двигаться очень крупные оползни. Это связано с тем, что за август и начало сентября осадков выпало больше нормы и они продолжаются", - сказал ученый.

Он отметил, что, если будут сильные осадки, то сход селей и оползней возможен на территории Холмского и Невельского районов, а также на побережье, в карьерах, на обочинах автомобильных и железных дорог.

На Сахалине объявлено штормовое предупреждение в связи с подходом ливневого циклона, сильные дожди ожидаются на территории десяти районов Сахалинской области. Как сообщили ТАСС в Сахгидрометеоцентре, в настоящее время Сахалин находится в зоне фронтальных разделов. "Дожди начались ночью, продолжились утром, днем будет усиление. Максимальное количество осадков ожидается южнее Макаровского района", - сказала собеседница агентства.

Ране сообщалось, что в ночь на 31 августа Сахалин оказался под влиянием тайфуна "Лайонрок". В Макаровском районе выпало более месячной нормы осадков. За сутки там сошло более 40 селей и оползней, были размыты участки железной дороги. Всего за время прохождения циклона было повреждено около 15 участков, отдельные размывы достигали 40 метров. Восстановить движение поездов удалось только 4 сентября.