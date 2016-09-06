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Ученые: даже небольшие осадки могут спровоцировать сход крупных селей на Сахалине

Происшествия
6 сентября, 5:51 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
На Сахалине объявлено штормовое предупреждение в связи с подходом ливневого циклона, сильные дожди ожидаются на территории десяти районов Сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Ливневый циклон, который сегодня ночью подошел к Сахалину, может привести к сходу селей и оползней в южной центральной части острова. Об этом ТАСС сообщил замдиректора Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН Юрий Генсиоровский.

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"Пока свежих сходов нет, но на территории Макаровского, Долинского, Поронайского районов возможны сходы селевых потоков и активизация оползневых процессов в любом случае - будут сильные осадки или нет. Сейчас ситуация сложилась такая, что могут начать двигаться очень крупные оползни. Это связано с тем, что за август и начало сентября осадков выпало больше нормы и они продолжаются", - сказал ученый.

Он отметил, что, если будут сильные осадки, то сход селей и оползней возможен на территории Холмского и Невельского районов, а также на побережье, в карьерах, на обочинах автомобильных и железных дорог.

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На Сахалине объявлено штормовое предупреждение в связи с подходом ливневого циклона, сильные дожди ожидаются на территории десяти районов Сахалинской области. Как сообщили ТАСС в Сахгидрометеоцентре, в настоящее время Сахалин находится в зоне фронтальных разделов. "Дожди начались ночью, продолжились утром, днем будет усиление. Максимальное количество осадков ожидается южнее Макаровского района", - сказала собеседница агентства.

Ране сообщалось, что в ночь на 31 августа Сахалин оказался под влиянием тайфуна "Лайонрок". В Макаровском районе выпало более месячной нормы осадков. За сутки там сошло более 40 селей и оползней, были размыты участки железной дороги. Всего за время прохождения циклона было повреждено около 15 участков, отдельные размывы достигали 40 метров. Восстановить движение поездов удалось только 4 сентября.

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