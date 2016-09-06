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Детей из детского дома в приморском Кавалерове эвакуируют из-за отсутствия воды

Происшествия
6 сентября, 7:23 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
В учреждении живут 24 ребенка, есть все необходимое для их эвакуации, отметили в краевой администрации
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Воспитанников детского дома поселка Кавалерово в Приморье эвакуируют в город Арсеньев, так как из-за паводка в учреждении нет воды, сообщила краевая администрация.

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"Сегодня детей вместе с воспитателями отправят в детский дом Арсеньева. Такое решение мы приняли совместно с Департаментом образования и науки из-за отсутствия центрального водоснабжения. Питьевую воду нам привозят, мы можем готовить пищу, нет технической", - сказал заместитель директора детского дома, которого цитирует администрация. Он уточнил, что в учреждении живут 24 ребенка.

У детского дома есть все необходимое для эвакуации, в том числе транспорт. В Кавалеровском районе работает также социально-реабилитационный центр "Детство", где живут 18 детей. Их пока эвакуировать не собираются: здесь есть центральное водоснабжение, электроэнергия и все необходимое.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди, 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. На утро 6 сентября пострадавшими признаны 18 из 34 муниципальных образований Приморья. Остаются подтопленными более 3000 жилых домов в 10 муниципальных образованиях, а также 6006 приусадебных участков.

За минувшие сутки удалось восстановить энергоснабжение в 23 поселках и связь с шестью населенными пунктами. Пока без света остаются 29 населенных пунктов, отсутствует связь с 28 поселками и селами в пяти муниципальных образованиях.

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