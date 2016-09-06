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Тайфун "Немтеун" вызвал новое повышение уровня рек в Приморье

Происшествия
6 сентября, 7:17 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие сутки под водой может оказаться еще один район Приморья - Лесозаводский
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Тайфун "Намтеун", прошедший над Приморьем 4-5 сентября, привел к новому подъему уровня воды в реках региона от 0,4 до 1,1 метра. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

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"За прошедшие сутки на восточном побережье Приморья на территории Лазовского, Кавалеровского, Ольгинского, Дальнегорского районов выпало до 70 мм осадков. Это около трех декадных норм. Осадки вызвали новый подъем уровня воды в реках от 0,4 до 0,8 метра с затоплением пойменных участков. Подъем уровня до 1,1 метра также отмечается на реках Партизанская, Арсеньевка и на притоках реки Раздольная", - сказал представитель гидрометцентра.

Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие сутки под водой может оказаться еще один район Приморья - Лесозаводский. Они считают, что вода в реке Уссури может подняться до 6 метров и затопить два района города Лесозаводск, а также окраины железнодорожной станции Ружино. Тайфун "Намтеун" направляется в настоящее время на север, в Хабаровском крае идут сильные дожди.

Тайфун "Намтеун"

"Намтеун" пришел сразу же после другого мощного тропического циклона "Лайонрок", который действовал в Приморье 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. На утро 6 сентября пострадавшими признаны 18 из 34 муниципальных образований Приморья. Остаются подтопленными более 3000 жилых домов в 10 муниципальных образованиях, а также 6006 приусадебных участков.

Подтоплены 43 участка дорог в 14 муниципальных образованиях общей протяженностью почти 86 км. Повреждены 70 автомобильных мостов в десяти муниципалитетах. В настоящее время отрезанными от внешнего мира остаются 32 населенных пункта, отсутствует связь с 28 населенными пунктами. Отключено энергоснабжение в 29 населенных пунктах в девяти муниципалитетах, эвакуирован 741 человек, в том числе 135 детей.

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