Тайфун "Немтеун" вызвал новое повышение уровня рек в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Тайфун "Намтеун", прошедший над Приморьем 4-5 сентября, привел к новому подъему уровня воды в реках региона от 0,4 до 1,1 метра. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

"За прошедшие сутки на восточном побережье Приморья на территории Лазовского, Кавалеровского, Ольгинского, Дальнегорского районов выпало до 70 мм осадков. Это около трех декадных норм. Осадки вызвали новый подъем уровня воды в реках от 0,4 до 0,8 метра с затоплением пойменных участков. Подъем уровня до 1,1 метра также отмечается на реках Партизанская, Арсеньевка и на притоках реки Раздольная", - сказал представитель гидрометцентра.

Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие сутки под водой может оказаться еще один район Приморья - Лесозаводский. Они считают, что вода в реке Уссури может подняться до 6 метров и затопить два района города Лесозаводск, а также окраины железнодорожной станции Ружино. Тайфун "Намтеун" направляется в настоящее время на север, в Хабаровском крае идут сильные дожди.

Тайфун "Намтеун"

"Намтеун" пришел сразу же после другого мощного тропического циклона "Лайонрок", который действовал в Приморье 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. На утро 6 сентября пострадавшими признаны 18 из 34 муниципальных образований Приморья. Остаются подтопленными более 3000 жилых домов в 10 муниципальных образованиях, а также 6006 приусадебных участков.

Подтоплены 43 участка дорог в 14 муниципальных образованиях общей протяженностью почти 86 км. Повреждены 70 автомобильных мостов в десяти муниципалитетах. В настоящее время отрезанными от внешнего мира остаются 32 населенных пункта, отсутствует связь с 28 населенными пунктами. Отключено энергоснабжение в 29 населенных пунктах в девяти муниципалитетах, эвакуирован 741 человек, в том числе 135 детей.