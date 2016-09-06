МЧС разрабатывает робота-змею для работы в аварийных шахтах

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Академия гражданской защиты МЧС РФ разрабатывает робота-змею для работы в аварийных шахтах. Уже в следующем году разработчики намерены создать опытный образец. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС рассказал начальник научно-исследовательского отдела Академии Тимофей Сулима.

"Последняя авария на шахте Северная в Воркуте подтвердила необходимость разработки роботизированных комплексов типа "змея". Они должны работать в сложной структуре завалов, проникать туда, где необходимо посмотреть, что происходит, провести разведку, замерить концентрацию метана", - сказал Сулима. "Сейчас мы работаем над принципиально новым роботом и хотим предложить его на новом двигателе. Не разглашая всех подробностей и деталей, надеемся в этом году закончить с технической документацией, а в следующем году попробуем сделать опытный образец", - добавил он.

По его словам, робот будет внешне напоминать змею - длинный аппарат со множеством сочленений, позволяющих изгибаться в любых направлениях. При этом робот сможет нести набор измерительных приборов, позволяющих контролировать обстановку в аварийных шахтах без риска для спасателей.

25 февраля на шахте "Северная" в Воркуте на глубине 780 метров произошел внезапный выброс метана, что повлекло два взрыва, обрушение породы, за завалами возник пожар. В момент аварии под землей находились 111 человек. В первые часы удалось вывести на поверхность 81 горняка. Четыре шахтера погибли, судьба 26 человек оставалась неизвестной.

Ночью 28 февраля при проведении поисково-спасательных работ в шахте произошел третий взрыв. Погибли шесть человек - пять горноспасателей Печорского военизированного горноспасательного отряда МЧС России и работник шахты, еще пять человек пострадали. Жертвами аварии признаны 36 человек. Аварийную шахту планируется затопить водой, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее ТАСС сообщал, что техническая комиссия, которая расследовала причины аварии, завершила свою работу. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что причиной трагедии стало сочетание и природных, и человеческих факторов, а любая вероятная версия аварии связана с тем или иным нарушением регламента в проведении горных работ.