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В Иркутске после ДТП скончалась одна из пассажирок автобуса

Происшествия
6 сентября, 7:52 дата обновления: 6 сентября, 8:00 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 6, сентября. /ТАСС
По данным полиции, водитель "ПАЗа", следовавшего 1 сентября по маршруту 37, при съезде с Иркутного моста допустил наезд на бетонную опору рекламной конструкции
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Иркутске в связи со столкновением рейсового автобуса с рекламной конструкцией, одна из пассажирок которого скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

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"По результатам проведенной доследственной проверки специализированным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - сказали там.

По данным полиции, водитель "ПАЗа", следовавшего 1 сентября по маршруту 37, при съезде с Иркутного моста допустил наезд на бетонную опору рекламной конструкции. "В результате аварии в медучреждения города обратились 27 человек, 15 гражданам потребовалась госпитализация. Накануне одна из пострадавших, 59-летняя иркутянка скончалась от полученных травм", - уточнили в полиции.

Двое пострадавших в реанимации

Двое пострадавших остаются в реанимации, врачи продолжают бороться за их жизнь, сообщили  ТАСС в министерстве здравоохранения Иркутской области.

"В реанимации находятся сейчас два человека, оба в тяжелом состоянии. Один из низ - 15-летний подросток, чье состояние после тяжелой черепно-мозговой травмы врачам удалось стабилизировать", - сказал представитель министерства.

 

В рамках расследования Главным следственным управлением ГУ МВД по региону установлено и допрошено свыше 30 свидетелей, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.

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