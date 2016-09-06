В Иркутске после ДТП скончалась одна из пассажирок автобуса

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ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Иркутске в связи со столкновением рейсового автобуса с рекламной конструкцией, одна из пассажирок которого скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
"По результатам проведенной доследственной проверки специализированным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - сказали там.
По данным полиции, водитель "ПАЗа", следовавшего 1 сентября по маршруту 37, при съезде с Иркутного моста допустил наезд на бетонную опору рекламной конструкции. "В результате аварии в медучреждения города обратились 27 человек, 15 гражданам потребовалась госпитализация. Накануне одна из пострадавших, 59-летняя иркутянка скончалась от полученных травм", - уточнили в полиции.
Двое пострадавших остаются в реанимации, врачи продолжают бороться за их жизнь, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Иркутской области.
"В реанимации находятся сейчас два человека, оба в тяжелом состоянии. Один из низ - 15-летний подросток, чье состояние после тяжелой черепно-мозговой травмы врачам удалось стабилизировать", - сказал представитель министерства.
В рамках расследования Главным следственным управлением ГУ МВД по региону установлено и допрошено свыше 30 свидетелей, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.