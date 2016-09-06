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В Подмосковье с 1,5 кг героина задержан уроженец Средней Азии

Происшествия
6 сентября, 8:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Устанавливаются происхождение наркотика и канал его поставки в регион
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в подмосковном Наро-Фоминске уроженца Средней Азии, у которого изъяли 1,5 кг героина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полиции Московской области.

"Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на улице Железнодорожная в городском поселении Апрелевка задержан 35-летний уроженец Средней Азии. При личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят сверток с героином, а по месту проживания - еще три свертка с этим же наркотиком", - сказали в пресс-службе.

Общий вес изъятого героина составил 1,5 килограмма. Происхождение наркотика и канал его поставки в регион устанавливаются.

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