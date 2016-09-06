В Подмосковье с 1,5 кг героина задержан уроженец Средней Азии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в подмосковном Наро-Фоминске уроженца Средней Азии, у которого изъяли 1,5 кг героина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полиции Московской области.

"Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на улице Железнодорожная в городском поселении Апрелевка задержан 35-летний уроженец Средней Азии. При личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят сверток с героином, а по месту проживания - еще три свертка с этим же наркотиком", - сказали в пресс-службе.

Общий вес изъятого героина составил 1,5 килограмма. Происхождение наркотика и канал его поставки в регион устанавливаются.