В Подмосковье с 1,5 кг героина задержан уроженец Средней Азии

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в подмосковном Наро-Фоминске уроженца Средней Азии, у которого изъяли 1,5 кг героина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полиции Московской области.
"Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на улице Железнодорожная в городском поселении Апрелевка задержан 35-летний уроженец Средней Азии. При личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят сверток с героином, а по месту проживания - еще три свертка с этим же наркотиком", - сказали в пресс-службе.
Общий вес изъятого героина составил 1,5 килограмма. Происхождение наркотика и канал его поставки в регион устанавливаются.