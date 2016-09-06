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Источник: задержанных главу "Т Плюс" и совладельца "Реновы" доставят в Коми вечером

Происшествия
6 сентября, 9:52 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева
По данным следствия, в течение 2007-2014 гг. фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС", передали высшим должностным лицам Коми в качестве взятки более 800 млн рублей
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Борис Вайнзихер

Борис Вайнзихер

© Артем Коротаев/ТАСС

СЫКТЫВКАР, 6 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Задержанные глава энергохолдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик будут доставлены в Сыктывкар вечером. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Ожидается, что задержанных накануне в Москве Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика сегодня к вечеру доставят в Сыктывкар, здесь им будет избрана мера пресечения. Ходатайство о мере пресечения возможно будет направлено сегодня в течение дня в Сыктывкарский городской суд", - сказал источник.

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Суд решит вопрос об аресте Вайнзихера  и Ольховика 7 сентября, рассказали источники.

"Ходатайство следствия об их аресте будет рассмотрено судом в Сыктывкаре в среду, 7 сентября", - сказал источник.

Следственное управление СК РФ по Коми, которое возбудило и расследует уголовное дело в отношении Вайнзихера, Ольховика и бывшего руководителя ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС, было реорганизовано, его правопреемником является ПАО "Т Плюс" - прим. ТАСС), а ныне главы "Вымпелкома" Михаила Слободина, ситуацию не комментирует. Единственное, о чем сообщалось ранее: следствие будет ходатайствовать о мере пресечения в виде ареста.

По данным следствия, в течение 2007-2014 гг. фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс-главы Коми Вячеслава Гайзера - прим. ТАСС) в качестве взятки денежные средства в общей сумме более 800 млн рублей за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики. Вайнзихер и Ольховик задержаны, местонахождение Михаила Слободина устанавливается.

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан 20 сентября прошлого года в Москве. Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе его заместитель Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от региона Евгений Самойлов. Все фигуранты дела обвиняются по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой". По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. В конце сентября прошлого года указом президента РФ Гайзер был отстранен от должности.

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