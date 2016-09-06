Сбой в компьютерной системе привел к задержкам рейсов авиакомпании British Airways в США

Statoil увеличила долю в проекте австрийской OMV на шельфе Баренцева моряТЭК 6 сентября, 11:50
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучкуПроисшествия 6 сентября, 11:22
Мирзиёев: взаимоотношения, созданные Путиным и Каримовым, будут укреплятьсяМеждународная панорама 6 сентября, 11:14
Модернизация "Адмирала Кузнецова" может начаться в МурманскеАрмия и ОПК 6 сентября, 11:07
В Москве начинается проходка тоннеля от станции "Раменки" до "Мичуринского проспекта"Москва 6 сентября, 11:02
Порошенко: "нормандский формат" является единственным путем для реинтеграции ДонбассаМеждународная панорама 6 сентября, 10:55
Сбербанк подтвердил сбои в работе нескольких банкоматов в московском регионеЭкономика и бизнес 6 сентября, 10:53
Кавказский экзамен: армию России перебросили к южным границамАрмия и ОПК 6 сентября, 10:48
СМИ: Гвардиола является самым высокооплачиваемым футбольным тренером мираСпорт 6 сентября, 10:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Сбой в компьютерной системе привел к задержкам авиарейсов авиакомпании British Airways в ряде городов США. Об этом говорится в сообщении крупнейшего авиаперевозчика Соединенного Королевства.
"Мы приносим извинения нашим клиентам за задержки, - приводит заявление компании агентство Reuters. - Наши группы специалистов по информационно-технологическому обеспечению делают все возможное для решения проблем".
Речь идет, в частности, об Атланте, Вашингтоне, Сан-Франциско и Сиэтле. О количестве задержанных авиарейсов не сообщается.