Сбой в компьютерной системе привел к задержкам рейсов авиакомпании British Airways в США

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Сбой в компьютерной системе привел к задержкам авиарейсов авиакомпании British Airways в ряде городов США. Об этом говорится в сообщении крупнейшего авиаперевозчика Соединенного Королевства.

"Мы приносим извинения нашим клиентам за задержки, - приводит заявление компании агентство Reuters. - Наши группы специалистов по информационно-технологическому обеспечению делают все возможное для решения проблем".

Речь идет, в частности, об Атланте, Вашингтоне, Сан-Франциско и Сиэтле. О количестве задержанных авиарейсов не сообщается.