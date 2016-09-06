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Сбой в компьютерной системе привел к задержкам рейсов авиакомпании British Airways в США

Происшествия
6 сентября, 10:14 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, сентября. /ТАСС
О количестве задержанных авиарейсов не сообщается
Материал из 1 страницы
© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Сбой в компьютерной системе привел к задержкам авиарейсов авиакомпании British Airways в ряде городов США. Об этом говорится в сообщении крупнейшего авиаперевозчика Соединенного Королевства.

"Мы приносим извинения нашим клиентам за задержки, - приводит заявление компании агентство Reuters. - Наши группы специалистов по информационно-технологическому обеспечению делают все возможное для решения проблем".

Речь идет, в частности, об Атланте, Вашингтоне, Сан-Франциско и Сиэтле. О количестве задержанных авиарейсов не сообщается.

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