Власти Москвы: загоревшийся на ходу автобус не был рейсовым

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Автобус, который вечером 5 сентября загорелся при движении на западе Москвы, не принадлежал системе городского наземного транспорта столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
"Вечером 5 сентября произошло возгорание автобуса (ПАЗ), принадлежащего индивидуальному предпринимателю, который двигался в центр города без пассажиров. Данный маршрут не является рейсовым и не имеет отношения к общественному городскому транспорту", - сказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах столицы ТАСС сообщили, что 5 сентября на Славянском бульваре рейсовый автобус загорелся при движении, водитель успел высадить пассажиров, после чего погасил огонь с помощью огнетушителя. По предварительным данным, пожар произошел в результате замыкания электропроводки.