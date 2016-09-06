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У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучку

Происшествия
6 сентября, 11:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября./ТАСС
Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте, и за их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность, сообщили в СК
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября./ТАСС/. Следователи обнаружили у блогера Руслана Соколовского, игравшего в популярную мобильную игру Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови, специальное средство слежения - шпионскую авторучку. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

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"Во время обыска в квартире, в которой проживал обвиняемый, правоохранители изъяла авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте, и за их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", за данное преступление предусмотрена ответственность вплоть до 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Во время обыска у молодого человека также были обнаружены и изъяты видеокамера и два штатива, несколько веб-камер, ноутбук, нетбук, профессиональный микрофон. "Следствием анализируется также содержание экземпляров журнала, который выпускал видеоблогер и в котором также имеются публикации и иллюстрации, направленные, по предварительным данным, на возбуждение ненависти и вражды на религиозной почве. Правовая оценка содержанию номеров данного журнала будет дана по итогами проведения комплексной судебной экспертизы", - пояснили там.

Следователь допросил ряд лиц, которые обладают информацией о расследуемых преступлениях. В частности, допрошено несколько свидетелей и сам обвиняемый, который по существу инкриминируемых ему деяний пояснять что-либо отказался, сославшись на статью 51 конституции РФ (дает право не свидетельствовать против самого себя).

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Ранее ТАСС сообщал, что два ролика блогера содержат признаки экстремизма. В ролике, в котором Соколовский ловит покемонов в Храме-на-Крови, эксперты обнаружили признаки нарушения права на свободу совести и вероисповеданий. Причиной для ареста блогера стали именно ролики экстримистского содержания, а не нахождение его с телефоном в помещении храма. В отношении блогера возбуждено дело по двум составам преступления по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", сейчас он арестован на два месяца.

В начале августа блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. Храм-на-Крови был построен в 2000-2003 гг. на месте гибели семьи Романовых. Освящение храма состоялось 16 июля 2003 года.

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