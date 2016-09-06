Спасатели поймали львенка, гулявшего по центру Уфы

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УФА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Спасатели поймали и отвезли в приют молодого льва, который гулял по улицам в центре Уфы. Об этом рассказала корреспонденту ТАСС пресс-секретарь городской службы спасения Яна Калинина.
"В службу позвонил мужчина и сообщил, что по улице Владивостокская гуляет львенок. Уфимец вызвал на место сотрудников пожарно-спасательного отряда, а сам привязал животное к дереву. У львенка имелся ошейник", - сказала она.
Оперативно прибывшие спасатели забрали зверя и отвезли в парк Лесоводов, где администрация парка предоставила хищнику временный приют. В настоящее время ведутся поиски хозяина, добавили в службе спасения.
В марте по улицам микрорайона Черниковка Уфы бегал верблюд, который, испугавшись выбравшейся из клетки медведицы, сбежал с территории зоопарка "Барс". При этом директор зоопарка отмечал, что не видит в инциденте ничего необычного, так как "верблюды десятками ходят по улицам Антальи и городов Таиланда".