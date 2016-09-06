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Таможенники в Смоленской области задержали три грузовика с 60 т турецкого винограда

Происшествия
6 сентября, 11:53 UTC+3 СМОЛЕНСК /Корр. ТАСС, Павел Баранов
Ввоз большей части сельхозпродукции из Турции в Россию запрещен из-за многочисленных фитосанитарных нарушений
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СМОЛЕНСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Таможенники задержали три большегрузных автомобиля с турецким виноградом у российско-белорусской границы в Смоленской области. Как рассказали во вторник корреспонденту ТАСС в Смоленской таможне, в грузовых отсеках машин было около 60 тонн продукции, запрещенной к ввозу в РФ.

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"Смоленские таможенники в рамках работы межведомственных мобильных групп пресекли ввоз в Россию около 60 тонн турецкого винограда", - сказали в таможне. Там отметили, что везли товар белорусские перевозчики. Сейчас груз задержан, а в отношении перевозчиков решается вопрос о возбуждении административного дела ст. 16.3 ("Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ТС или в РФ"). Штраф за это может составить до 300 тысяч рублей.

После проведения всех процедур груз будет возвращен на белорусскую территорию. Как ранее сообщало Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, ввоз большей части сельхозпродукции из Турции запрещен из-за многочисленных фитосанитарных нарушений - превышения опасных веществ, карантинных вредителей и пр. В конце августа около 40 тонн винограда из Турции, который ввозился под видом молдавского, было обнаружено в Брянской области. На турецкое происхождение указывали сорта винограда, выращиваемые в Турции, а также ряд других факторов.

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