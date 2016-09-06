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Власти Киргизии наградят тех, кто помогал спасать людей во время пожара в Москве

Происшествия
6 сентября, 12:22 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
27 августа во время ЧП в типографии "Печатный экспресс" погибли 17 человек, в том числе 14 граждан Киргизии
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БИШКЕК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Власти Киргизии намерены поощрить лиц, которые помогали спасать людей во время пожара в московской типографии "Печатный экспресс". Об этом сообщила пресс-служба киргизского кабмина.

"Правительство прорабатывает вопрос о поощрении лиц, спасших людей во время пожара 27 августа 2016 года в городе Москве Российской Федерации", - говорится в сообщении. При этом пресс-служба напомнила, что ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поручил "рассмотреть вопрос о поощрении отличившихся при спасении людей во время пожара в городе Москва, в результате которого погибли киргизстанцы".

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"В этой связи Министерство иностранных дел, Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство внутренних дел республики ведут работу по установлению персональных данных лиц, участвующих при спасении людей во время пожара. Отличившиеся при спасении людей во время трагедии будут награждены ведомственными наградами и при необходимости представлены к государственным наградам", - подчеркивается в сообщении.

Ранее киргизские власти уже установили личность одного из них: 24-летнего россиянина Юрия Лугвина. По приглашению властей республики, он в качестве почетного гостя прибыл в Киргизию, где в настоящее время следит за ходом вторых Всемирных игр кочевников. Все расходы при этом Киргизия взяла на себя.

Во время пожара в типографии "Печатный экспресс" погибли 17 человек, в том числе 14 граждан Киргизии. Все они были молодыми женщинами в возрасте до 25 лет.

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