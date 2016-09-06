Суд оставил под арестом бизнесмена Полонского

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста бизнесмену Сергею Полонскому, обвиняемому в мошенничестве при строительстве элитного жилья. Как передает корреспондент ТАСС, таким образом, суд отклонил жалобу его защиты.

"Постановление Пресненского суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Ранее Пресненский районный суд Москвы продлил Полонскому срок содержания под стражей до 21 октября.

Мосгорсуд признал законным возврат в прокуратуру для ужесточения обвинения уголовного дела.

"Постановление Пресненского суда оставить без изменения, апелляционное представление прокуратуры и апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Экс-руководителю корпорации "Миракс групп" Сергею Полонскому инкриминируются два эпизода мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера". Общая сумма похищенного превышает 2,6 млрд рублей. Вместе с Полонским перед судом предстанут руководитель финансового департамента "Миракс групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин. Они обвиняются в пособничестве мошенничеству.

Фигурантами дела о мошенничестве, совершенном с 2008 по 2009 год, являются также члены совета директоров корпорации Алексей Адикаев, Дмитрий Луценко и Максим Темников. Они объявлены в международный розыск.