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РПЦ не будет просить суд о снисхождении по делу уральского блогера, ловившего покемонов

Происшествия
6 сентября, 13:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС
"Мы выступаем за перевоспитание. В результате чего оно будет достигнуто, нам не принципиально", - уточнил секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь не будет просить суд о снисхождении к блогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников.

"Давить на суд для того, чтобы показаться добренькими, мы не будем. Мы выступаем за перевоспитание. В результате чего оно будет достигнуто, нам не принципиально", - сказал Райников.

Дело блогера Соколовского

В начале августа блогер Руслан Соколовский снял видео о ловле покемонов в Храме-на-Крови. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. В отношении блогера возбуждено дело по двум составам преступления по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", сейчас он арестован на два месяца. По данным пресс-службы областного Управления СК РФ, причиной для ареста блогера стали ролики экстремистского содержания, а не нахождение его с телефоном в помещении храма.

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Следователи не исключают, что в ходе следствия будут установлены и другие преступные факты в действиях обвиняемого. Ранее ТАСС сообщал, что два ролика блогера содержат признаки экстремизма. В третьем ролике (в котором Соколовский ловит покемонов в Храме-на-Крови - прим. ТАСС) эксперты обнаружили признаки нарушения права на свободу совести и вероисповеданий. Во время обыска в квартире, в которой проживал обвиняемый, правоохранители изъяли авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.

Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте, и за их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", за данное преступление предусмотрена ответственность вплоть до 4 лет лишения свободы. В пресс-службе уточнили, что во время обыска у молодого человека также были обнаружены и изъяты видеокамера и два штатива, несколько веб-камер, ноутбук, нетбук, профессиональный микрофон. "Следствием анализируется также содержание экземпляров журнала, который выпускал видеоблогер и в котором также имеются публикации и иллюстрации, направленные, по предварительным данным, на возбуждение ненависти и вражды на религиозной почве. Правовая оценка содержанию номеров данного журнала будет дана по итогами проведения комплексной судебной экспертизы", - пояснили там.

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