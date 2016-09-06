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СМИ: власти Греции конфисковали почти тонну марихуаны

Происшествия
6 сентября, 14:39 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 6, сентября. /ТАСС
Пока не известно, откуда были завезены наркотики, и куда их собирались доставить
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АФИНЫ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Греции конфисковали почти тонну марихуаны, обнаруженную в надувной моторной лодке, брошенной наркоторговцем в ходе погони на западе страны. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, береговая охрана обнаружила упакованные мешки с наркотиками в лодке после того, как в понедельник она была замечена у побережья. Единственный мужчина, находившийся на борту, сумел пришвартоваться неподалеку от города Миссолунги и пустился в бега.

Пока не известно, откуда были завезены наркотики, и куда их собирались доставить.

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