СМИ: власти Греции конфисковали почти тонну марихуаны

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АФИНЫ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Греции конфисковали почти тонну марихуаны, обнаруженную в надувной моторной лодке, брошенной наркоторговцем в ходе погони на западе страны. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По его данным, береговая охрана обнаружила упакованные мешки с наркотиками в лодке после того, как в понедельник она была замечена у побережья. Единственный мужчина, находившийся на борту, сумел пришвартоваться неподалеку от города Миссолунги и пустился в бега.
Пока не известно, откуда были завезены наркотики, и куда их собирались доставить.