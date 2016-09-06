Бастрыкин требует возбудить уголовное дело о взятке в отношении экс-судьи из Тамбова

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин намерен возбудить уголовное дело в отношении бывшего судьи из Тамбовской области Сергея Сучкова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин принял решение о внесении в Высшую квалификационную коллегию судей представления о даче согласия на возбуждение уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, 1 марта Сучков вынес определение о восстановлении срока для предъявления исполнительного листа о взыскании с одной строительной фирмы в пользу другой денежных средств в размере около 8 млн рублей. Спустя две недели судья предложил представителю организации-должника отсрочить исполнение определения за 200 тыс. рублей. На следующий день Сучков получил согласие и вынес соответствующее определение.

Через неделю он сообщил представителю фирмы-должника, что заодно вынес и решение об отказе в обеспечении иска взыскателя, потребовав за это еще 100 тыс. рублей. Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области задержали судью при получении первоначально оговоренной суммы. "В настоящее время решением квалификационной коллегии судей Тамбовской области полномочия судьи прекращены в связи с совершением им дисциплинарного проступка", - отметили в пресс-службе СК.