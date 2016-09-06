Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Новосибирской области

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НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Шесть человек, включая двоих детей, погибли в аварии на трассе в Новосибирской области. Еще один ребенок госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Во вторник около 17:20 (13:40 мск) на 1074 км трассы "Иртыш" произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, среди которых двое детей. Еще один ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства аварии, личности и возраст участников ДТП.