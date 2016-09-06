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Следствие просит арестовать на два месяца гендиректора сгоревшей в Москве типографии

Происшествия
6 сентября, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
В ведомстве полагают, что Москвин может оказать давление на свидетелей по делу
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Следователь просит арестовать на два месяца генерального директора столичной типографии ООО "Печатный экспресс" Сергея Москвина, задержанного по делу о пожаре на складе на северо-востоке Москвы. Об этом следователь заявил в Останкинском районном суде, где сегодня решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.

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"Поскольку Москвин обвиняется в совершении тяжкого преступления и может оказать давление на свидетелей по делу, прошу суд избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 октября", - сказал он.

Ранее следствие заочно предъявило обвинение Москвину и главному инженеру Антону Яцкову по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Они были объявлены в розыск, однако накануне Москвин пришел в следственные органы столичного ГСУ СК России с явкой с повинной. Местонахождение Яцкова устанавливается.

Утром 27 августа в одном из складских помещений по Алтуфьевскому шоссе в Москве произошло возгорание, распространившееся по всей площади 4-этажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, еще один скончался в больнице.

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