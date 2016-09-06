Следствие просит арестовать на два месяца гендиректора сгоревшей в Москве типографии

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Следователь просит арестовать на два месяца генерального директора столичной типографии ООО "Печатный экспресс" Сергея Москвина, задержанного по делу о пожаре на складе на северо-востоке Москвы. Об этом следователь заявил в Останкинском районном суде, где сегодня решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.
"Поскольку Москвин обвиняется в совершении тяжкого преступления и может оказать давление на свидетелей по делу, прошу суд избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 октября", - сказал он.
Ранее следствие заочно предъявило обвинение Москвину и главному инженеру Антону Яцкову по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Они были объявлены в розыск, однако накануне Москвин пришел в следственные органы столичного ГСУ СК России с явкой с повинной. Местонахождение Яцкова устанавливается.
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