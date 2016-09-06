ПАСЕ подготовит отчет по теме авиакатастрофы под Смоленском

ВАРШАВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Комитет по юридическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы подготовит отчет по теме крушения под Смоленском 10 апреля 2010 года польского президентского авиалайнера Ту-154М. Об этом сообщил в эфире Польского телевидения член комитета от Польши Доминик Тарчиньский.

"Этот документ обратит внимание международного общественного мнения на это событие", - сказал он. Тарчиньский выразил надежду, что будущий отчет приведет, в частности, к возвращению обломков самолета Польше. "Кроме этого, мы хотим получить все документы, связанные с этой трагедией. Мы не располагаем всей полнотой знаний о том, что произошло", - добавил он.

По словам члена комитета, работа над рапортом "начнется после двух лет стремления к этому" польской стороны. Как ожидается, документ будет готов через год. "Чаще всего отчеты готовятся в течение 5-6 месяцев, однако в данном случае работа может продлиться дольше. Многое будет зависеть от российской стороны", - пояснил Тарчиньский.

10 апреля 2010 года официальная польская делегация, состоявшая из высокопоставленных чиновников и общественных деятелей во главе с президентом Лехом Качиньским, летела в Катынь для участия в памятных мероприятиях. В тумане самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы. Польская правительственная комиссия в 2011 году пришла к выводу, что "причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".

Расследование обстоятельств трагедии продолжает как польская прокуратура, так и российская сторона. Москва неоднократно заявляла, что обломки Ту-154М являются вещественным доказательством и не могут быть переданы Польше до завершения следствия.

В марте текущего года после прихода к власти партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость", Антоний Мачеревич, ставший министром обороны в новом правительстве, инициировал возобновление работы комиссии по расследованию авиационных происшествий. По его мнению, ее члены недостаточно тщательно провели анализ и не учли многих факторов.