Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ПАСЕ подготовит отчет по теме авиакатастрофы под Смоленском

Происшествия
6 сентября, 16:03 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
"Этот документ обратит внимание международного общественного мнения на это событие", - заявил член комитета от Польши Доминик Тарчиньский
Материал из 1 страницы
© Ольга Лисинова/ТАСС

ВАРШАВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Комитет по юридическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы подготовит отчет по теме крушения под Смоленском 10 апреля 2010 года польского президентского авиалайнера Ту-154М. Об этом сообщил  в эфире Польского телевидения член комитета от Польши Доминик Тарчиньский.

Читайте также новости по теме:
Расследование крушения Ту-154М под Смоленском
© Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов, архив
В Польше представят новую версию авиакатастрофы под Смоленском
Минобороны Польши обвинило прежнее правительство в сокрытии документов по крушению Ту-154М
МИД Польши: новые документы появляются в деле об авиакатастрофе под Смоленском

"Этот документ обратит внимание международного общественного мнения на это событие", - сказал он. Тарчиньский выразил надежду, что будущий отчет приведет, в частности, к возвращению обломков самолета Польше. "Кроме этого, мы хотим получить все документы, связанные с этой трагедией. Мы не располагаем всей полнотой знаний о том, что произошло", - добавил он.

По словам члена комитета, работа над рапортом "начнется после двух лет стремления к этому" польской стороны. Как ожидается, документ будет готов через год. "Чаще всего отчеты готовятся в течение 5-6 месяцев, однако в данном случае работа может продлиться дольше. Многое будет зависеть от российской стороны", - пояснил Тарчиньский.

10 апреля 2010 года официальная польская делегация, состоявшая из высокопоставленных чиновников и общественных деятелей во главе с президентом Лехом Качиньским, летела в Катынь для участия в памятных мероприятиях. В тумане самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы. Польская правительственная комиссия в 2011 году пришла к выводу, что "причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".

Расследование обстоятельств трагедии продолжает как польская прокуратура, так и российская сторона. Москва неоднократно заявляла, что обломки Ту-154М являются вещественным доказательством и не могут быть переданы Польше до завершения следствия.

В марте текущего года после прихода к власти партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость", Антоний Мачеревич, ставший министром обороны в новом правительстве, инициировал возобновление работы комиссии по расследованию авиационных происшествий. По его мнению, ее члены недостаточно тщательно провели анализ и не учли многих факторов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Расследование крушения Ту-154М под Смоленском
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
2
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
"Объем бедствия сумасшедший": глава Крыма оценил масштаб самостроя на побережье
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Пять машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы
Темы дня
Реклама