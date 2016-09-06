Обвиняемый в убийстве двух бизнесменов в Москве приговорен к 19 годам колонии

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к 19 годам строгого режима Александра Величко, признав его виновным в убийстве двух бизнесменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд признал Величко виновным и приговорил к 19 годам строгого режима. Также суд взыскал с него 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и 550 тыс. руб. в качестве материального ущерба", - сказал собеседник агентства.
Установлено, что утром 18 января обвиняемый в офисе компании "Мон Компани", находящемся на улице Вавилова, выстрелил в генерального директора и его заместителя из карабина "Сайга" и скрылся на автомобиле. От полученных ранений один из потерпевших погиб на месте, второй умер в машине скорой помощи. Через несколько часов подозреваемый был задержан на Ярославском шоссе.
Как сообщили ранее в столичном ГСУ СК РФ, преступление было совершено "из-за финансовых разногласий". В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемый полгода назад возглавлял эту фирму в качестве гендиректора, но был уволен, из-за чего, предположительно, и возник конфликт. Согласно показаниям Величко, умысла на убийство у него не было, он раскаялся и сожалеет о случившемся.