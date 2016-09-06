Зампред ПАРНАСа Кара-Мурза обратился в Следственный комитет в связи с нападением на него

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший обратился в Следственный комитет РФ в связи с нападением на него в Нижнем Новгороде 2 сентября. Об этом он сообщил во вторник ТАСС.
"Я подал сегодня в Следственный комитет заявление о нападении на меня в Нижнем Новгороде", - сказал он.
По словам оппозиционера, нападение произошло 2 сентября в Нижнем Новгороде, куда он приехал для съемок фильма о Борисе Немцове. "В кафе ворвались три человека в капюшонах и масках и начали метать яйца. Подбили левый глаз, испортили одежду, а потом сбежали", - утверждает Кара- Мурза-младший.