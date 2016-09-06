Пять машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пять легковых машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы, пострадали два человека, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
"Серьезная авария с участием пяти машин и мотоциклиста произошла возле дома 22 на улице Лескова. В ДТП пострадали два человека, им помощь оказывают врачи скорой", - сказал собеседник агентства.
Из-за аварии движение транспорта по улице Лескова серьезно затруднено.
В свою очередь в пресс-службе Госавтоинспекции сообщили о столкновении одного автомобиля с мотоциклом, в результате чего пострадал один человек. "На месте ДТП работают инпекторы ДПС, причина аварии утсанавливается", - сказали в пресс-службе.