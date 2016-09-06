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Лодка с туристами из РФ перевернулась в Норвегии

Происшествия
6 сентября, 19:43 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
В результате инцидента пострадал один человек, гражданство которого не уточняется
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ОСЛО, 6 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Прогулочная лодка, арендованная российскими туристами, перевернулась у норвежского острова Нур-Квалёйа (губерния Тромс, Северная Норвегия). Как сообщила в телеэфире Норвежская вещательная корпорация, к настоящему моменту найдены и доставлены на берег все оказавшиеся в воде люди - четверо россиян и гражданин Литвы.

По меньшей мере одному пострадавшему оказывается помощь в университетской больнице города Тромсё. Его гражданство и состояние пока не уточняются.

После поступления в Норвежский координационный спасательный центр информации о ЧП на помощь были отправлены спасательный и медицинский вертолеты, поисковое судно, а также самолет морской разведки ВВС Норвегии Orion. К поискам подключились несколько гражданских судов.

 

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