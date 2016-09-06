Источник: главу "Т Плюс" и совладельца "Реновы" доставили в Сыктывкар

СЫКТЫВКАР, 6 сентября. /ТАСС/. Задержанные гендиректор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик доставлены в Сыктывкар. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Коми.

"Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик доставлены в Сыктывкар автотранспортом. Планируется, что завтра в первой половине дня Сыктывкарский городской суд примет решение о мере пресечения фигурантам", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, который в конце сентября прошлого года указом президента РФ был отстранен от должности - прим. ТАСС) в качестве взятки денежные средства в общей сумме более 800 млн руб. за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.

Как сообщило ранее региональное следственное управление, следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов.