Источник: главу "Т Плюс" и совладельца "Реновы" доставили в Сыктывкар

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Источник: главу "Т Плюс" и совладельца "Реновы" доставили в СыктывкарПроисшествия 6 сентября, 21:51
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СЫКТЫВКАР, 6 сентября. /ТАСС/. Задержанные гендиректор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик доставлены в Сыктывкар. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Коми.
"Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик доставлены в Сыктывкар автотранспортом. Планируется, что завтра в первой половине дня Сыктывкарский городской суд примет решение о мере пресечения фигурантам", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, который в конце сентября прошлого года указом президента РФ был отстранен от должности - прим. ТАСС) в качестве взятки денежные средства в общей сумме более 800 млн руб. за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.
Как сообщило ранее региональное следственное управление, следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов.