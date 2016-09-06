СМИ: два человека погибли при крушении самолета в Испании

МАДРИД, 6 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли во вторник при крушении легкого самолета в испанской провинции Леон. Об этом сообщило испанское агентство EFE.

Инцидент произошел в 16:12 по местному времени (17:12 мск). Самолет упал в поле недалеко от городка Вильянуэва-дель-Кондадо. Спасательные службы незамедлительно прибыли на место происшествия, но оба пассажира самолета были уже мертвы.

Причины аварии пока не установлены.