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Полиция опровергла информацию о побеге подозреваемого из ОВД в Москве

Происшествия
6 сентября, 22:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Ранее некоторые СМИ сообщили о подобном инциденте в отделе внутренних дел в Крылатском
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Никакого побега подозреваемого из отдела внутренних дел в Москве, о котором сообщили некоторые СМИ, не было. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Ранее ряд СМИ сообщил, что один из подозреваемых якобы совершил побег из отдела внутренних дел в Крылатском.

"Распространенная некоторыми СМИ информация не соответствует действительности. Никакого побега из отдела полиции не было", - сказали в пресс-службе.

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