Полиция опровергла информацию о побеге подозреваемого из ОВД в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Никакого побега подозреваемого из отдела внутренних дел в Москве, о котором сообщили некоторые СМИ, не было. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Ранее ряд СМИ сообщил, что один из подозреваемых якобы совершил побег из отдела внутренних дел в Крылатском.

"Распространенная некоторыми СМИ информация не соответствует действительности. Никакого побега из отдела полиции не было", - сказали в пресс-службе.