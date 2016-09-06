При столкновении поезда с грузовиком в районе Лос-Анджелеса пострадали 10 человек

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. По крайней мере 10 человек получили во вторник травмы в результате столкновения поезда "Метролинк" с грузовиком в районе Лос-Анджелеса. Как сообщила местная телекомпания KTLA, в поезде, состоящем из шести вагонов, находились в общей сложности 187 пассажиров.

К месту происшествия прибыли 13 машин скорой помощи и 75 пожарных. Как сообщил представитель пожарной охраны Лос-Анджелеса, рядом с местом аварии создан пункт первой помощи пострадавшим. По счастливой случайности никто не получил тяжелых травм. Уцелел и водитель грузовика.

Железнодорожное сообщение на этом участке системы "Метролинк", обслуживающей южные районы Калифорнии, приостановлено по крайней мере на два часа. Ежедневно этой системой железнодорожного пригородного сообщения пользуются около 40 тыс. человек.