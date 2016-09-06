В Адыгее три человека погибли при столкновении маршрутки с легковым автомобилем

МАЙКОП, 6 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Авария с участием микроавтобуса Ford Transit и легкового автомобиля ВАЗ-2115 произошла во вторник вечером на автодороге Майкоп - Каменномостский в Адыгее, по предварительным данным, погибли трое мужчин. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы МВД по Адыгее Байзет Гомлешко.

"Столкновение автомобилей произошло недалеко от хутора Шунтук Майкопского района. От полученных травм скончались 37-летний водитель легковушки и двое его пассажиров в возрасте 29 и 46 лет", - уточнил он.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.